China acusa EUA de violar regras da OMC com tarifas recíprocas e guerra comercial global

O ministério afirmou que Washington "continua a ignorar as expectativas dos demais membros e a se desviar de suas obrigações", adotando medidas unilaterais e discriminatórias que "prejudicam o sistema multilateral de comércio baseado em regras".

A missão da China junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou que a introdução pelos Estados Unidos das tarifas recíprocas e o início de uma "guerra comercial global violaram gravemente os direitos legítimos de diversos países". A crítica foi publicada em uma nota divulgada nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério do Comércio chinês.

A nota reforça que a OMC é "a pedra angular da globalização econômica e do comércio internacional" e exorta os Estados Unidos a corrigir "práticas equivocadas, cumprir plenamente as regras da OMC e eliminar medidas ilegais como as tarifas recíprocas".

Pequim declarou ainda esperar que Washington trabalhe com outros membros, inclusive a China, para fortalecer o papel do sistema multilateral na governança global e "promover uma globalização inclusiva e benéfica para todos".

Ainda segundo o comunicado, desde 2023 Pequim tem emitido relatórios anuais sobre o desempenho americano na OMC, expressando preocupação com políticas que "minam o sistema multilateral de comércio, praticam o bullying comercial, aplicam duplos padrões em políticas industriais e perturbam as cadeias globais de produção e suprimentos".