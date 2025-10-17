Bolsas de NY fecham em alta com releitura de risco bancário e menor tensão EUA-China

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta sexta-feira, 17, em alta enquanto o mercado se recupera do susto da quinta-feira relacionado a riscos bancários. A redação das tensões entre Estados Unidos e China também contribuiu para melhorar o apetite por risco. O índice Dow Jones teve alta de 0,52%, aos 46.190,61 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,53%, aos 6.664,01 pontos e o Nasdaq subiu 0,52%, aos 22.679,97 pontos. Na semana, os índices registraram ganhos de 1,56%, 1,70% e 2,14

Sinal de alívio no ambiente, o índice de volatilidade VIX despencava 17,74%, a 20,83 pontos, após alcançar maior nível desde maio na véspera. Os casos de fraudes envolvendo o mercado de crédito parecem ser isolados, sem necessariamente apontar fragilidades profundas no setor, afirmou Clayton Triick, da Angel Oak Capital Advisors, ao Wall Street Journal. Ainda de acordo com a análise, a falta de divulgação de dados econômicos, atrasada pelo shutdown do governo norte-americano, contribuiu para amplificar o sentimento de pânico, com os mercados sem ter muito a que se apegar. A recuperação do mercado de ações de hoje foi apoiada pela divulgação de bons resultados trimestrais por bancos regionais, entre eles Truist Financial (+3,67%), Fifth Third Bancorp (+1,31%), Regions Financial (+0,99%) e State Street (-1,40%).

O Zions Bancorp, que registrou baixa contábil relacionada a ações judiciais contra dois mutuários, subiu 5,84% hoje, recuperando parte das perdas da quinta. O Western Alliance, também com ação judicial contra um cliente que teria cometido fraudes, avançou 3,07%. O mercado também acompanha a desescalada das tensões comerciais entre China e Estados Unidos após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar um encontro com Xi Jinping e afirmar que as tarifas de 100% não são sustentáveis. Novo Nordisk caiu 3,07%, após Trump sugerir que o preço dos medicamentos da empresa Ozempic e Wegovy poderia cair para US$ 150, de US$ 1.000. A Kenvue subiu 8,36% depois de cair 13% na quinta. A empresa é acusada de vender talco com asbestos em uma ação judicial no Reino Unido.