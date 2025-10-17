Bolsas da Europa fecham em queda com pressão do setor bancário; Paris sobe 3% na semana

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira, 17, sem conseguir acompanhar o bom humor repentino em Wall Street, onde investidores amenizavam riscos relacionados ao setor bancário e com a perspectiva de um entendimento comercial entre EUA e China. Paris, que chegou a operar no azul durante a sessão, antes de fechar em baixa, teve ganho semanal superior a 3%, com alívio nas tensões políticas francesas.

O índice CAC 40, da bolsa parisiense, recuou 0,18%, aos 8.174,20 pontos, e acumulou alta de 3,24% na semana. Em Londres, o FTSE 100 teve em queda de 0,86%, a 9.354,57 pontos, com recuo de 0,77% na semana. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,76%, nos 23.845,41 pontos - e cedeu 1,63% na comparação semanal. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 1,45%, a 41.758,11 pontos, e registrou recuo semanal de 0,69%. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,24%, a 15.609,00 pontos, com ganho de 0,3% na semana. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,90%, a 8.266,08 pontos, mas avançou 1,18% na semana. As cotações são preliminares.