Bolsas da Ásia fecham em baixa, após queda em NY por preocupação com bancos regionais

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, após preocupações renovadas sobre bancos regionais dos EUA derrubarem Wall Street ontem.

Fora da China continental, o índice Hang Seng liderou as perdas na região, com queda de 2,48% em Hong Kong, a maior em um único pregão desde abril, a 25.247,10 pontos. Em Tóquio, o japonês Nikkei caiu 1,44%, a 47.582,15 pontos. Em Taiwan, o Taiex recuou 1,25%, a 27.302,37 pontos.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto sofreu baixa de 1,95%, a 3.839,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 2,72%, a 2.396,92 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram perdas generalizadas em meio a uma liquidação de ações do setor bancário, após denúncias do Zions Bancorp e do Western Alliance sobre supostas fraudes de devedores reacenderem preocupações sobre bancos regionais americanos.

O fator "risco bancário" pesa hoje também nos negócios da Europa e nos índices futuros de Wall Street.

O mau humor na Ásia é também justificado pela recente piora nas relações comerciais entre EUA e China.

A exceção foi o índice Kospi, que teve alta marginal de 0,01% em Seul, a 3.748,89 pontos, mas atingiu recorde de fechamento pelo terceiro pregão seguido com expectativas de que a Coreia do Sul e os EUA finalizem um acordo comercial.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Nova York e a Ásia, com baixa de 0,81% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.995,30 pontos.

Contato: [email protected]

