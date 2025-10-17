BC chinês seguirá implementando política monetária moderadamente acomodatícia
O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, afirmou que a autoridade monetária continuará a implementar uma política monetária "moderadamente acomodatícia", em meio a um cenário global de incerteza e riscos de desaceleração econômica.
Segundo comunicado da autoridade monetária, em discurso na reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, realizada nesta semana em Washington, Gongsheng destacou que a combinação de "fragilidades fiscais e financeiras" pode gerar turbulências nos mercados e que o multilateralismo segue sendo a única via para preservar a estabilidade macroeconômica e promover o crescimento sustentável.
Segundo o dirigente, a economia chinesa "mantém tendência de melhora e transformação", com os mercados financeiros operando de forma estável. Gongsheng reiterou o compromisso do PBoC com políticas que favoreçam o "desenvolvimento econômico de alta qualidade" e defendeu a continuidade das reformas nas cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI) no âmbito da 17ª Revisão Geral.