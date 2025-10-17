Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC chinês seguirá implementando política monetária moderadamente acomodatícia

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, afirmou que a autoridade monetária continuará a implementar uma política monetária "moderadamente acomodatícia", em meio a um cenário global de incerteza e riscos de desaceleração econômica.

Segundo comunicado da autoridade monetária, em discurso na reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, realizada nesta semana em Washington, Gongsheng destacou que a combinação de "fragilidades fiscais e financeiras" pode gerar turbulências nos mercados e que o multilateralismo segue sendo a única via para preservar a estabilidade macroeconômica e promover o crescimento sustentável.

Segundo o dirigente, a economia chinesa "mantém tendência de melhora e transformação", com os mercados financeiros operando de forma estável. Gongsheng reiterou o compromisso do PBoC com políticas que favoreçam o "desenvolvimento econômico de alta qualidade" e defendeu a continuidade das reformas nas cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI) no âmbito da 17ª Revisão Geral.

China

