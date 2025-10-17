ANP confirma autorização para o retorno da operação no campo de Peregrino

O retorno da operação será imediato. "A decisão nos permite retomar a plena capacidade de produção e continuar gerando valor para nossos acionistas", afirma Roberto Monteiro, CEO da Prio.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou nesta sexta-feira, 17, que autorizou o retorno da produção do FPSO Peregrino, operado pela Equinor. A autorização foi concedida por meio de ofício enviado pela Superintendência de Segurança Operacional da ANP às companhias consorciadas do ativo, incluindo a Prio, disse a agência.

Em maio deste ano, a Prio concluiu a aquisição de 100% dos campos de Peregrino e Pitangola com a compra dos 60% remanescentes que pertenciam à Equinor.

A conclusão das operações está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e meados de 2026, sujeita às aprovações da ANP e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Descoberto em 1994, o campo de Peregrino teve seu primeiro óleo em 2011 e está localizado a 85 quilômetros da costa, na bacia de Campos, nos blocos BM-C-7 e BM-C-47 e a 28 quilômetros do Cluster Polvo e Tubarão Martelo, ativos que também pertencem à Prio.