American Express supera expectativas no balanço do 3º trimestre e melhora guidance

A American Express teve lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2025, equivalente a US$ 4,14 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 17. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4 por ação. No mesmo período do ano passado, a companhia americana de cartões de crédito havia lucrado US$ 2,51 bilhões, ou US$ 3,49 por ação.

A receita antes de despesas com juros da Amex, como a empresa também é conhecida, teve expansão anual de 11% no trimestre, a US$ 18,43 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 18,05 bilhões.