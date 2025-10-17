American Express supera expectativas no balanço do 3º trimestre e melhora guidance
A American Express teve lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2025, equivalente a US$ 4,14 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 17. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4 por ação. No mesmo período do ano passado, a companhia americana de cartões de crédito havia lucrado US$ 2,51 bilhões, ou US$ 3,49 por ação.
A receita antes de despesas com juros da Amex, como a empresa também é conhecida, teve expansão anual de 11% no trimestre, a US$ 18,43 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 18,05 bilhões.
Para 2025, a Amex elevou a parte inferior de suas projeções tanto para a receita quanto para o lucro por ação. A empresa agora espera registrar avanço de 9% a 10% na receita deste ano e obter lucro por ação de US$ 15,20 a US$ 15,50. Antes, previa aumento mínimo de 8% da receita e lucro de ao menos US$ 15 por ação.
Às 8h40 (de Brasília), a ação da Amex caía marginalmente no pré-mercado de Nova York, revertendo ganhos de mais cedo.