Alta mais branda na mão de obra desacelera inflação da construção no IGP-10 de outubro, diz FGV

O aumento mais brando no custo da mão de obra da construção desacelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,42% em setembro para uma alta de 0,21% em outubro.