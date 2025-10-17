Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alta mais branda na mão de obra desacelera inflação da construção no IGP-10 de outubro, diz FGV

O aumento mais brando no custo da mão de obra da construção desacelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,42% em setembro para uma alta de 0,21% em outubro.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,22% em setembro para um avanço de 0,25% em outubro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,27% em outubro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,15% no mês.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,71% em setembro para uma elevação de 0,16% em outubro.

