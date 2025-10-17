Alckmin diz que Mercosul e Índia vão ampliar as linhas tarifárias de preferência

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 17, ao encerrar viagem oficial à Índia, que, na quinta-feira, 16, foi decidido ampliar as linhas tarifárias de preferência entre Mercosul e Índia. "Então, nós teremos nos próximos meses um trabalho para fortalecer mais a complementaridade econômica e crescer os investimentos", disse ele em coletiva de imprensa. Alckmin foi à Índia com o objetivo de preparar a viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao país, em fevereiro de 2026. Também integram a comitiva os ministros da Defesa, José Múcio, e da Saúde, Alexandre Padilha.

Antes de chegar no país, foram assinados dois decretos entre Brasil e Índia, um para facilitar os investimentos e o outro para evitar bitributação. "Isso vai trazer mais segurança jurídica para esse bom trabalho na economia entre Brasil e Índia", afirmou. O vice-presidente destacou também que, a partir já do início da semana, o visto eletrônico estará disponível para negócios e consultorias. Na área da saúde, foi assinada uma parceria entre a Fiocruz e a Biological E Ltd., com possibilidade de transferência de tecnologia e vacinas. Além disso, a Petrobras assinou um contrato para fornecimento de mais 6 milhões de barris de petróleo para a Índia.