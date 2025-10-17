Agronegócio abre nove novos mercados e chega a 453 desde o início de 2023

Agronegócio abre nove novos mercados e chega a 453 desde o início de 2023Foram concluídas negociações para comercialização de produtos brasileiros para os Estados Unidos, Irã, Santa Lúcia e Uruguai
O agronegócio brasileiro concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com quatro países, resultando na abertura de nove novos mercados para o País.
Ao todo, o setor alcançou um total de 453 novos mercados abertos desde o início de 2023, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Leia mais
Nos Estados Unidos, foram aprovadas as exportações brasileiras de alimentos para cães com origem vegetal. As exportações de produtos agropecuários para aquele país chegam a US$ 9 bilhões, entre janeiro e setembro deste ano.
No Irã, foram aprovadas as exportações de sementes de abobrinha e de melancia. O país é também grande comprador de milho, soja e complexo sucroalcooleiro. Entre janeiro e setembro de 2025, o Brasil exportou US$ 1,8 bilhão para a nação asiática.
Já para o Uruguai, foram autorizadas as exportações brasileiras de mudas de eucalipto, oliveira, além de plantas ora-pro-nóbis. O destaque nas vendas para o mercado uruguaio são a proteína animal, produtos florestais, mate, fibras e produtos têxteis. Ao todo, foram exportados US$ 719 milhões para o país sul-americano nos nove primeiros meses do ano.
Por sua vez, em Santa Lúcia, foram aprovadas as exportações de carne de aves, carne suína e carne bovina, e seus respectivos derivados. A Comunidade do Caribe (Caricom), da qual aquele país faz parte, comprou do Brasil um valor estimado em US$ 216 milhões, entre janeiro e setembro de 2025.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado