Agronegócio abre nove novos mercados e chega a 453 desde o início de 2023

Principal via de exportação do agro brasileiro é a marítima / Crédito: JÚLIO CAESAR

O agronegócio brasileiro concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com quatro países, resultando na abertura de nove novos mercados para o País. Ao todo, o setor alcançou um total de 453 novos mercados abertos desde o início de 2023, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).