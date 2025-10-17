Acionistas críticos cobram presidente da Fraport por desmatamento em Fortaleza

Acionistas críticos cobram presidente da Fraport por desmatamento em FortalezaO Conselho da Confederação dos Acionistas Críticos encaminhou e-mail questionando a empresa alemã, administradora do Aeroporto de Fortaleza, sobre denúncias de desmatamento ilegal
Acionistas críticos da Fraport AG cobraram a administradora de aeroportos alemã devido à repercussão do desmatamento da Floresta do Aeroporto, em Fortaleza.
“Podemos ainda confiar no senhor como presidente do conselho executivo?”, questionaram, em carta aberta, em relação ao presidente do conselho executivo companhia, Dr. Stefan Schulte.
O Conselho da Confederação dos Acionistas Críticos encaminhou os mesmos pontos por e-mail, para a empresa, sobre a realização de supressão vegetal de 46 hectares em terreno onde seria construído um centro logístico na área concedida à Fraport Fortaleza, no Aeroporto Internacional Pinto Martins.
A licença ambiental da Aerotrópolis, terceirizada da Fraport, e responsável pelas obras, foi suspensa pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), por meio da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).
Vistorias realizadas após a retirada da área verde apontam que o manuseio da fauna local foi realizado inadequadamente e que o desmatamento excedeu os limites autorizados inicialmente, impactando até mesmo uma Área de Preservação Permanente (APP) próximo de um curso d'água.
Christian Russau, membro do conselho, é um dos signatários da carta. Ele fez uma publicação no site dos Acionistas Críticos relembrando que em 2024 e 2025 eles buscaram a diretoria da Fraport questionando diretamente a gestão do Aeroporto de Fortaleza.
O primeiro caso havia sido motivado pela derrubada de vegetação para organização de um festival de música ao ar livre para apenas alguns dias. Christian se refere ao Fortal, que acabou não sendo realizado no local após a repercussão negativa.
Ele relata que a Fraport AG informou, à ocasião, que qualquer atividade só seria realizada nas dependências do aeroporto “se todas as autorizações legais necessárias tivessem sido obtidas”.
E afirma: “Foi o que a Fraport AG declarou de forma ousada e aberta na Assembleia Geral de Acionistas, em maio de 2025. Menos de quatro meses depois, o desmatamento está ocorrendo nas dependências da Fraport em Fortaleza sem as autorizações legais necessárias”.
No documento aberto, os acionistas destacam a extrema perplexidade ao “tomar conhecimento do desmatamento ilegal de áreas de Floresta Atlântica em estágio médio a avançado de regeneração”, conforme relatado em parecer assinado pelo Ibama, agência ambiental federal brasileira.
Os acionistas ainda dizem possuir em mãos o laudo original do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e compartilham as três conclusões principais:
- A vegetação de Mata Atlântica suprimida encontrava-se em estágio médio a avançado de regeneração (Por lei, a preservação de área verde deveria ser ou de 30%, ou 50%, respectivamente)
- A empresa realizou o desmatamento fora da área autorizada pela licença de supressão de vegetação (ASV)
- Foi constatada a destruição de uma Área de Preservação Permanente (APP) próximo de um curso d’água
A carta ainda relata que, em 27 de maio deste ano, o presidente do Conselho Executivo da Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, “respondeu explicitamente” às perguntas dos acionistas sobre desmatamentos ilegais anteriores no terreno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, afirmando:
“Se houver, atividades de desmatamento no terreno do aeroporto só são realizadas quando todas as autorizações legais necessárias estão devidamente emitidas.”
O e-mail finaliza lembrando de declaração de Schulte na reunião do Conselho da Fraport AG em que disse: “No fim das contas, o que vendemos é confiança”.
“Podemos ainda confiar no senhor como presidente do conselho executivo?”, finaliza o texto dos acionistas críticos.
O POVO entrou em contato com a Fraport Fortaleza para questionar a repercussão do caso, como também com a Aerotrópolis, terceirizada responsável pelo projeto de construção do espaço logístico, com projetos de armazéns, um shopping center, um hotel e estacionamentos.
A reportagem aguarda retorno das partes para atualização da matéria.