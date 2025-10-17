Acionistas críticos cobram presidente da Fraport por desmatamento em Fortaleza

￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Acionistas críticos da Fraport AG cobraram a administradora de aeroportos alemã devido à repercussão do desmatamento da Floresta do Aeroporto, em Fortaleza. “Podemos ainda confiar no senhor como presidente do conselho executivo?”, questionaram, em carta aberta, em relação ao presidente do conselho executivo companhia, Dr. Stefan Schulte.

Vistorias realizadas após a retirada da área verde apontam que o manuseio da fauna local foi realizado inadequadamente e que o desmatamento excedeu os limites autorizados inicialmente, impactando até mesmo uma Área de Preservação Permanente (APP) próximo de um curso d'água. ￼PLANO da Fraport mostra como se dará o acesso da BR 116 ao Centro Logístico Crédito: Divulgação Christian Russau, membro do conselho, é um dos signatários da carta. Ele fez uma publicação no site dos Acionistas Críticos relembrando que em 2024 e 2025 eles buscaram a diretoria da Fraport questionando diretamente a gestão do Aeroporto de Fortaleza.