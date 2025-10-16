Tim Cook diz que a Apple vai continuar a aprofundar presença de investimentos na China

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, se reuniu hoje com o CEO da Apple, Tim Cook. Os dois lados trocaram opiniões sobre as relações econômicas e comerciais entre China e EUA e o desenvolvimento dos negócios da Apple em Pequim, informou o Ministério do Comércio chinês.

Wentao afirmou que as equipes econômicas e comerciais dos dois lados realizaram quatro conversas desde maio, promovendo a estabilização das relações.