Tim Cook diz que a Apple vai continuar a aprofundar presença de investimentos na China
O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, se reuniu hoje com o CEO da Apple, Tim Cook. Os dois lados trocaram opiniões sobre as relações econômicas e comerciais entre China e EUA e o desenvolvimento dos negócios da Apple em Pequim, informou o Ministério do Comércio chinês.
Wentao afirmou que as equipes econômicas e comerciais dos dois lados realizaram quatro conversas desde maio, promovendo a estabilização das relações.
"Manter a estabilidade geral entre a China e os EUA exige que ambos os lados cheguem a um acordo", acrescentou o ministério. Wentao elogiou a Apple por continuar a aprofundar a cooperação com a China e aumentar seus investimentos no país.
Cook afirmou que a Apple continuará a se firmar em Pequim e a aprofundar sua presença no país.