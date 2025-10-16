Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Superávit comercial ajustado da zona do euro sobe a 9,7 bilhões de euros em agosto

Autor Agência Estado
Agência Estado
A zona do euro apresentou superávit comercial de 9,7 bilhões de euros em agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 16, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em julho, o bloco havia registrado saldo positivo menor, de 6 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 0,8% em agosto, enquanto as importações recuaram 2,4%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 1 bilhão de euros em agosto, menor do que o superávit de 3 bilhões de euros observado em igual mês do ano passado, informou a Eurostat.

