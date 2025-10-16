Silveira reforça que terá encontro com secretário de Energia dos EUA no fim do mês
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou que terá encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, em 30 e 31 de outubro, durante encontro de ministros do setor energético do G7, no Canadá.
Silveira disse que, além da negociação sobre as tarifas impostas aos produtos importados do Brasil, também pretende discutir política de investimento em data centers e os minerais críticos com Wright na reunião no Canadá.
Questionado por jornalistas em entrevista coletiva após reunião de instalação do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) sobre como se deu a discussão sobre os minerais críticos durante o encontro, Silveira se esquivou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou da reunião.
Segundo o ministro, "o caminho que o presidente (Lula) nos orientou é seguir no diálogo com todos os países". Não respondeu sobre se a questão envolvendo os Estados Unidos foi ponto de discussão.