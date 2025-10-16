Silveira reforça que terá encontro com secretário de Energia dos EUA no fim do mês

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou que terá encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, em 30 e 31 de outubro, durante encontro de ministros do setor energético do G7, no Canadá.

Silveira disse que, além da negociação sobre as tarifas impostas aos produtos importados do Brasil, também pretende discutir política de investimento em data centers e os minerais críticos com Wright na reunião no Canadá.