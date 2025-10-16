Silveira: Governo quer convergir Política de Minerais Críticos com relator, Arnaldo Jardim

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou hoje que o governo federal buscará convergência no projeto de lei que institui a chamada Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O texto, de autoria de parlamentares, é relatado pelo deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

O ministro também falou em "responsabilidade fiscal" ao comentar sobre eventuais incentivos tributários previstos para o setor. Possíveis reduções de impostos devem ser previstos legalmente. Ou seja, não caberia simplesmente medidas infralegais.