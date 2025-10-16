Silveira diz que em 30 dias será criado conselho especial sobre minerais críticos
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou nesta quinta-feira, 16, que será instalado em até 30 dias um "conselho especial" para tratar dos minerais críticos e estratégicos, tidos como essenciais para a transição energética e produção de bens industriais de alto valor agregado. Esse novo conselho será criado no âmbito do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), que teve sua primeira reunião realizada hoje com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O conselho específico para minerais críticos já havia sido informado pelo ministro em declarações públicas.
Alexandre Silveira também falou que "há uma grande oportunidade para o Brasil" na negociação com os Estados Unidos envolvendo o tema. "Vamos discutir minerais críticos, convergências entre o que temos de minerais, e o capital americano para explorar os minerais", declarou Silveira. O ministro se referia ao encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, em 30 e 31 de outubro, durante reunião de ministros do setor energético do G7, no Canadá.