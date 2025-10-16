Silveira diz que em 30 dias será criado conselho especial sobre minerais críticos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou nesta quinta-feira, 16, que será instalado em até 30 dias um "conselho especial" para tratar dos minerais críticos e estratégicos, tidos como essenciais para a transição energética e produção de bens industriais de alto valor agregado. Esse novo conselho será criado no âmbito do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), que teve sua primeira reunião realizada hoje com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O conselho específico para minerais críticos já havia sido informado pelo ministro em declarações públicas.