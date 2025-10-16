Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Silveira diz que em 30 dias será criado conselho especial sobre minerais críticos

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou nesta quinta-feira, 16, que será instalado em até 30 dias um "conselho especial" para tratar dos minerais críticos e estratégicos, tidos como essenciais para a transição energética e produção de bens industriais de alto valor agregado. Esse novo conselho será criado no âmbito do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), que teve sua primeira reunião realizada hoje com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O conselho específico para minerais críticos já havia sido informado pelo ministro em declarações públicas.

Alexandre Silveira também falou que "há uma grande oportunidade para o Brasil" na negociação com os Estados Unidos envolvendo o tema. "Vamos discutir minerais críticos, convergências entre o que temos de minerais, e o capital americano para explorar os minerais", declarou Silveira. O ministro se referia ao encontro com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, em 30 e 31 de outubro, durante reunião de ministros do setor energético do G7, no Canadá.

