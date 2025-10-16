Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Porto do Açu e a JAQ se unem para viabilizar projetos de embarcações a hidrogênio

Porto do Açu e a JAQ se unem para viabilizar projetos de embarcações a hidrogênio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Porto do Açu e a JAQ Apoio Marítimo, unidade de negócios do Grupo Náutica, assinaram nesta quinta-feira, 16, Memorando de Entendimentos (MoU, na sigla em inglês) para estudar formas de captação de recursos, apoio e parcerias voltadas ao desenvolvimento de embarcações movidas a hidrogênio produzido a bordo, além de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

As empresas informaram que pretendem elaborar conjuntamente estudos de viabilidade técnica, comercial, ambiental, financeira, jurídica e contábil necessários para o avanço e eventual implementação desse tipo de embarcação.

O projeto vai ser apresentado oficialmente durante a COP30, em Belém, no Pará, e seguirá para o Porto do Açu no próximo ano.

A JAQ já está desenvolvendo duas embarcações (Explorer H1 e Explorer H2) que serão operadas a hidrogênio verde, com zero emissão de carbono.

As unidades foram projetadas para funcionar como laboratórios avançados dedicados ao estudo dos biomas brasileiros e funcionam como laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação flutuantes.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar