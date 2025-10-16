Política monetária está em boa posição para enfrentar choques econômicos, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, ao participar de painel em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI), que a política monetária europeia está em boa posição para enfrentar eventuais choques econômicos. A autoridade monetária apontou que não houve efeitos de "inflação importada" na zona do euro com as tarifas norte-americanas e que os piores cenários previstos pelo banco central não se materializaram.

Na visão dela, os riscos para o mandato de inflação estão equilibrados, e agora os dirigentes devem trabalhar na melhor forma de manter a "estabilidade financeira e monetária".