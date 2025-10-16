Política monetária está em boa posição para enfrentar choques econômicos, diz Lagarde
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, ao participar de painel em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI), que a política monetária europeia está em boa posição para enfrentar eventuais choques econômicos. A autoridade monetária apontou que não houve efeitos de "inflação importada" na zona do euro com as tarifas norte-americanas e que os piores cenários previstos pelo banco central não se materializaram.
Na visão dela, os riscos para o mandato de inflação estão equilibrados, e agora os dirigentes devem trabalhar na melhor forma de manter a "estabilidade financeira e monetária".
Sobre os mercados, Lagarde reconheceu que os rendimentos soberanos longos europeus tem se comportado de maneira inesperada, especialmente no de 30 anos, mas observou que os prêmios de prazo suavizaram consideravelmente desde o acordo comercial com os EUA.
A presidente do BCE comentou ainda que gostaria de tornar a Europa um destino atrativo para investimentos de capital estrangeiro, assim como incentivar a permanência de capital doméstico europeu.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente