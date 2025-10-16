Polícia Civil da BA pede bloqueio de R$ 6,5 bi por lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

Mandados judiciais estão sendo cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro dentro da Operação Primus, realizada pela Polícia Civil da Bahia. A investigação aponta para postos de combustíveis no Estado usados para ocultação patrimonial de uma liderança criminosa originária de São Paulo. A ação solicitou ao Poder Judiciário o bloqueio de até R$ 6,5 bilhões em bens dos investigados.

"Durante as investigações, foram identificados 200 postos de combustíveis vinculados ao grupo investigado, responsável por estruturar e expandir uma complexa rede empresarial destinada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis em território baiano", diz a Polícia Civil da Bahia por meio de nota.