Petrobras diz que Ibama informou que todos os pontos sobre Margem Equatorial foram esclarecidos

A Petrobras informou que se reuniu com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na quarta-feira, 15, para esclarecimentos técnicos sobre o processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. A região é considerada uma nova fronteira essencial para o aumento de reservas da estatal.

Segundo a estatal, as dúvidas foram sanadas e, ao final da reunião, o Ibama informou que "todos os pontos foram esclarecidos e que foram suficientes para dar seguimento ao processo".