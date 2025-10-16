Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras diz que Ibama informou que todos os pontos sobre Margem Equatorial foram esclarecidos

Petrobras diz que Ibama informou que todos os pontos sobre Margem Equatorial foram esclarecidos

Agência Estado

A Petrobras informou que se reuniu com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na quarta-feira, 15, para esclarecimentos técnicos sobre o processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. A região é considerada uma nova fronteira essencial para o aumento de reservas da estatal.

Segundo a estatal, as dúvidas foram sanadas e, ao final da reunião, o Ibama informou que "todos os pontos foram esclarecidos e que foram suficientes para dar seguimento ao processo".

"A Petrobras prestou todos os esclarecimentos necessários ao órgão ambiental. A Petrobras segue confiante que a licença de operação será emitida em breve, como resultado do trabalho conjunto da companhia e do Ibama", disse a estatal em nota.

