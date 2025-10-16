Para FMI, China tem sido resiliente à turbulência e crescido mais que a média global

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que a China tem sido "bastante resiliente" à turbulência global e crescido mais que a média do mundo. O FMI estima o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 4,8% em 2025 e em 4,2% em 2026. "A China está crescendo mais rápido que a média global e, nesse sentido, está contribuindo para a expansão global", avaliou Georgieva em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 16, durante as reuniões anuais do FMI.

De acordo com ela, a China enfrenta uma bifurcação no caminho: continuar com o modelo de crescimento anterior, orientado para exportações, ou reposicionar a economia para o consumo doméstico. "A China reconhece que é hora de fazer essa mudança, de direcionar a economia para o consumo interno", disse.