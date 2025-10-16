OCDE: taxa de desemprego do grupo sobe a 5% em agosto, mas segue próxima de mínima recorde

A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu para 5% em agosto, ante 4,9% em julho, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 16. Apesar do avanço, a taxa vem se mantendo em ou abaixo de 5% desde abril de 2022 e segue bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em meados de 2023. Em relação a julho, os níveis de desemprego ficaram inalterados em agosto em 23 países da OCDE, aumentaram em sete e caíram em dois, detalhou a entidade, que tem sede em Paris.