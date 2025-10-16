Newsmax iniciará reserva de criptomoedas, incluindo bitcoin e Trump Coin; ação sobe 2% em NY

A operadora de mídia informou nesta quinta-feira, 16, que planeja comprar até US$ 5 milhões em bitcoin e Trump Coin nos próximos 12 meses.

A Newsmax planeja iniciar uma reserva de criptomoedas que incluirá bitcoin e uma moeda meme lançada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O valor da Trump Coin "deve acompanhar o sucesso da presidência, que até agora tem sido impressionante", disse o CEO da empresa, Christopher Ruddy.

A Newsmax espera que a compra a torne a primeira empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York a adquirir Trump Coin.

Às 19h47 (de Brasília), as ações da Newsmax subiam 2,03%, no after hours de NY. * * Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.