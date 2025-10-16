MDIC: Mercosul e Índia lançam negociações para ampliar Acordo de Preferência Comercial

"A iniciativa reforça o compromisso do governo federal com a diversificação de parceiros e a ampliação do acesso do Brasil a novos mercados, em linha com a estratégia de fortalecimento da inserção internacional da economia brasileira", diz o MDIC, em nota.

O Mercosul e a Índia lançaram negociações para ampliar o Acordo de Preferência Comercial entre as partes, durante visita do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, a Nova Délhi.

O próximo passo da iniciativa deve ser o estabelecimento de diálogo técnico entre as partes, incluindo a realização de uma reunião do Comitê de Administração Conjunta. O encontro deve ocorrer em uma data próxima, com o objetivo de definir o escopo da ampliação.

A ideia é que o bloco sul-americano e a Índia façam esforços para concluir as negociações no prazo de um ano, informou a pasta.

Segundo o MDIC, as partes concordaram que a ampliação do acordo deve ser "substancial", para que uma parcela significativa do comércio bilateral se beneficie de preferências tarifárias. Além disso, a ampliação deverá envolver questões tarifárias e não tarifárias.

Também foi acordado que haverá participação ativa do setor privado e de outras partes interessadas nas negociações.