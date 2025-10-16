Lula lançará programa de crédito de R$ 40 bilhões para reformas de casas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança na segunda-feira, 20, o Programa Reforma Casa Brasil, que ofertará crédito facilitado e apoio técnico para reformas e melhorias em moradias, conforme informou nesta quinta-feira, 16, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). O evento está marcado para as 15h30 e será realizado no Palácio do Planalto. Como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), serão, ao todo, R$ 40 bilhões de crédito habitacional no programa.

O novo programa do governo é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais e de adequação. Entre os exemplos citados pelo governo estão "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".