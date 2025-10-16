IBC-Br total sobe 3,24% em 12 meses até agosto e 2,57% no acumulado do ano, mostra BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 3,24% nos 12 meses encerrados em agosto, na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia nesta quinta-feira, 16. É uma desaceleração frente ao mesmo período até julho, quando a alta era de 3,54%. O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor, cresceu 2,58% - também desacelerando frente ao mesmo intervalo de tempo até julho, quando avançou 2,91%. O indicador da agropecuária acumulou alta de 13,26% nos 12 meses até agosto contra 13,08% no mesmo período até o mês anterior.

Também em 12 meses, a taxa acumulada pelo IBC-Br da indústria passou de 2,53% para 2,12%. O índice de serviços passou de 2,97% para 2,73%. A alta do indicador de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - passou de 3,38% para 2,80%. Acumulado do ano No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o IBC-Br total cresceu 2,57% na comparação com o mesmo período de 2024.

O índice ex-agropecuária avançou 1,78%, enquanto o indicador próprio do agro teve alta de 14,14%. A indústria subiu 1,69%; os serviços, 1,95%; e os impostos, 1,22%. Trimestre No trimestre móvel encerrado em agosto, na série com ajuste sazonal e frente aos três meses anteriores, o IBC-Br total caiu 1,02%. O índice ex-agropecuária teve recuou 0,42%, e o específico do agro, recuou 5,95%. A indústria caiu 1,23%; os serviços ficaram estáveis (0,00%); enquanto os impostos cederam 0,93%.