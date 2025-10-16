Haddad cita conversa com Mauro Vieira e mostra confiança em avanço nas negociações com EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 16, que está confiante com o avanço das negociações comerciais com os Estados Unidos. Ele relatou que conversou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e disse acreditar que há espaço para uma conversa só sobre aspectos econômicos, sem misturar assuntos políticos.

"Acredito que esteja aberto para uma reunião, para uma reestabilização de relações cordiais como sempre tivemos - e isolando essa questão política, da questão econômica. Eu penso que a coisa mais grave que aconteceu foi essa mistura da questão política com a questão econômica", disse Haddad a jornalistas na chegada ao ministério.