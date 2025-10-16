Fup: Nova contraproposta da Petrobras sobre ACT 2025 frustra petroleiros

"Queremos discutir ganho real de salário, não apenas reposição inflacionária", afirmou em nota, após o encontro, o coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar. Segundo ele, os trabalhadores representam 6% dos custos totais da Petrobras.

A nova contraproposta da Petrobras para o Acordo Coletivo de Trabalho 2025 (ACT), apresentada em reunião nesta quinta-feira, 16, à Federação Única dos Petroleiros (Fup) e seus sindicatos desagradou mais uma vez a categoria. Segundo a Fup, a estatal ignorou as principais cláusulas sociais e econômicas, além de não querer repor a inflação do período.

Diante do impasse, o Conselho Deliberativo (CD) da Fup se reúne no dia 22 para avaliar a proposta e definir os próximos passos da campanha salarial.

Pontos considerados importantes pela entidade sindical ficaram de fora da discussão, informaram, como uma solução para o fim dos equacionamentos da Petros, questões do AMS (o plano de saúde dos petroleiros), entre outros, e apenas propôs a correção do Vale Alimentação e Vale Refeição (VA/VR).

Ainda de acordo com a Fup, não houve qualquer posicionamento da companhia em relação à incorporação dos trabalhadores das subsidiárias, à negociação do Plano de Cargos, à recomposição de efetivos de pessoal, à convocação de todo o cadastro de reserva dos concursados, à redução da jornada de trabalho sem redução de salário, à ampliação do teletrabalho e a outras reivindicações relevantes que foram defendidas pela Fup nas reuniões de setembro.

A Petrobras e os sindicatos da categoria iniciaram as discussões sobre o ACT 2025 no início de setembro. Desde lá, já foram realizadas 10 reuniões, incluindo a de hoje.