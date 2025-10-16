Fed/Kashkari: mercado de trabalho tem maior risco de surpresa negativa do que inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou hoje que o mercado de trabalho tem maior risco de "surpresa negativa" do que inflação, mas ponderou que priorizar empregos em detrimento do controle dos preços pode levar a resultados ruins para os trabalhadores.

Em evento institucional, Kashkari disse que o mercado de trabalho está arrefecendo e que é um desafio interpretar os recentes sinais econômicos sem dados, devido à paralisação do governo americano. "Estamos apostando que a economia está desacelerando mais do que realmente está", acrescentou.