Fed/Kashkari: mercado de trabalho tem maior risco de surpresa negativa do que inflação
O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou hoje que o mercado de trabalho tem maior risco de "surpresa negativa" do que inflação, mas ponderou que priorizar empregos em detrimento do controle dos preços pode levar a resultados ruins para os trabalhadores.
Em evento institucional, Kashkari disse que o mercado de trabalho está arrefecendo e que é um desafio interpretar os recentes sinais econômicos sem dados, devido à paralisação do governo americano. "Estamos apostando que a economia está desacelerando mais do que realmente está", acrescentou.
Segundo ele, os efeito de tarifas estão demorando mais do que esperava para serem sentidos. "Prevejo que inflação dos serviços apresente uma tendência de queda, com a possibilidade de a inflação dos bens se propagar", pontuou.
O dirigente ainda comentou que o crédito privado merece atenção e é preciso cautela sobre se ele é adequado para 401k - um plano patrocinado por empregadores nos EUA que permite que os funcionários contribuam com uma parte do salário antes dos impostos para uma conta de aposentadoria.