Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,28%
Pontos: 142.200,02
Máxima de +0,41% : 143.191 pontos
Mínima de -0,81% : 141.446 pontos
Volume: R$ 20,95 bilhões
Variação em 2025: 18,22%
Variação no mês: -2,76%
Dow Jones: -0,65%
Pontos: 45.952,24
Nasdaq: -0,47%
Pontos: 22.562,54
Ibovespa Futuro: -0,4%
Pontos: 145.110
Máxima (pontos): 146.195
Mínima (pontos): 144.340
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,30
Variação: -0,4%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,41
Variação: -1,14%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,54
Variação: +1,04%
Ambev ON
Preço: R$ 12,16
Variação: +1,42%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,42
Variação: -1,01%
Vale ON
Preço: R$ 60,32
Variação: -0,89%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 10,99
Variação: -0,18%
Global 40
Cotação: 715,459 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4421
Venda: R$ 5,4431
Variação: -0,35%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,57
Venda: R$ 5,67
Variação: +0,27%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4348
Venda: R$ 5,4354
Variação: -0,2%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5400
Venda: R$ 5,6410
Variação: +0,37%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,4720
Variação: -0,09%
- Euro
Compra: US$ 1,1687 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1692 (às 18h32)
Variação: +0,41%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3610
Venda: R$ 6,3620
Variação: estável
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5400
Venda: R$ 6,5970
Variação: -0,08%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.304,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,45%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente