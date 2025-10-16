Equinor: Campo de Bacalhau extraiu 1º óleo e vai produzir 220 mil bpd na bacia de Santos

O campo de Bacalhau está localizado no pré-sal da bacia de Santos, com mais de 2 mil metros de profundidade, em um reservatório de alta pressão.

A norueguesa Equinor informou que iniciou a operação no campo de Bacalhau, na bacia de Santos, e deve produzir 220 mil barris por dia (bpd) de petróleo. O campo conta com reservas recuperáveis superiores a um bilhão de barris de óleo equivalente (boe) e, segundo a empresa, vai gerar efeitos positivos na cadeia de fornecedores.

Além da Equinor, que é operadora do campo com 40%, fazem parte do consórcio a ExxonMobil Brasil, com 40%, a Petrogal Brasil (JV GalpSinopec), com 20%, e a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), gestora do contrato.

"O início da produção em Bacalhau não é apenas um marco para a Equinor e seus parceiros, mas também para o Brasil. Desenvolvido em águas ultraprofundas, a mais de 2.000 metros, e sob alta pressão do reservatório, Bacalhau é um testemunho do que a engenharia de classe mundial pode alcançar", disse em nota a presidente da Equinor no Brasil, Veronica Coelho.

Segundo ela, ao longo de sua vida útil de 30 anos, Bacalhau criará cerca de 50 mil empregos e proporcionará produção de longo prazo com intensidade de carbono reduzida.

"Este projeto reflete nosso profundo compromisso com o futuro energético do Brasil, reforçado por nossos investimentos de US$ 25 bilhões até 2030", concluiu Coelho, sobre os investimentos feitos desde 2009.