Embraer e Republic Airways assinam extensão de contrato de manutenção para E-Jets nos EUA

O acordo de longo prazo atenderá à frota de mais de 240 jatos E170 e E175. Inclui também o fornecimento de componentes e reparos não programados.

A Embraer assinou uma extensão de contrato de manutenção pesada com a Republic Airways. Os atendimentos serão realizados nas instalações da Embraer Serviços & Suporte em Nashville, Tennessee, cidade na qual a companhia norte-americana é atendida desde 2011.

"A renovação deste acordo reforça o compromisso da Embraer em fornecer serviços de manutenção de alta qualidade aos nossos clientes", afirma o vice-presidente de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte, Frank Stevens.

A Republic Airways já foi atendida em mais de 650 serviços de manutenção pesada nas instalações da Embraer em Nashville, acumulando mais de 3,3 milhões de horas de trabalho.

A extensão do acordo inclui mais 225 serviços de manutenção pesada e três postos de manutenção dedicados para a companhia nas instalações da Embraer Serviços & Suporte.