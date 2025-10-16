Dólar tem mostrado movimento espelhado ante 2024, que foi ano atípico, diz diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quinta-feira, 16, que, em 2025, o dólar tem mostrado um movimento espelhado ante 2024, que foi um ano atípico. Apresentando um gráfico que mostra o dólar real ajustado pela inflação, usando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o Brasil e o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) para os EUA como base, Nilton enfatizou que é possível ver o real tocando seu melhor nível em outubro de 2025 - em movimento espelhado com 2024.

"As pessoas tendem a pensar e acreditar que há uma sazonalidade forte no dólar real. Na verdade, não é o que vimos nos últimos seis anos, pelo menos. Há alguma sazonalidade entre agosto e outubro, e depois fica meio estável ao longo do tempo. O ano passado foi um ano incomum e é por isso que gosto de comparar as curvas e ver onde estamos agora", disse ele, em palestra no evento "Global Macro Sessions", organizado pelo UBS BB, em Washington, nos Estados Unidos, às margens das reuniões anuais do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e do grupo das 20 maiores economias do globo (G20).