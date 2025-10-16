Dólar cai ante real com apostas em corte do Fed e Selic parada com atividade firme

O dólar recua no mercado à vista, em linha com a desvalorização da moeda americana ante pares desenvolvidos e as principais emergentes em meio a apostas consolidadas em novo corte de juros pelo Federal Reserve no fim de outubro e outra possível redução até dezembro. Lá fora, mais cedo, o diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller disse que parece necessário cortar juros para apoiar o mercado de trabalho.

Já o diretor do Fed, Stephen Miran, afirmou que o banco central deveria cortar os juros em 50 pontos-base, mas que a decisão deve ser de 25 pontos-base na reunião de outubro. Miran destacou ainda que as tensões entre EUA e China voltam a gerar incertezas e que a inteligência artificial pode elevar a produtividade e os investimentos no setor tecnológico. Os juros dos Treasuries caem também e ajudam a imprimir um viés de baixa às taxas intermediárias e longas na B3, além do dólar fraco, enquanto os vértices curtos oscilam perto dos ajustes de olho no IBC-BR, que veio abaixo da mediana das projeções do mercado na margem e comparação interanual. Ainda assim, a previa do PIB do País apenas indica uma desaceleração moderada no ritmo de crescimento e não altera as expectativas de manutenção da taxa Selic em 15% por longo período, o que deve assegurar a atratividade do carry trade de ativos brasileiros. O IBC-BR total subiu 0,40% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, e avançou 0,12% em agosto ante agosto de 2024, sem ajuste. O dados foram divulgados nesta quinta-feira, 16. No campo da inflação, o IPC-S desacelerou para 0,45% na segunda quadrissemana de outubro, após alta de 0,63% na anterior, acumulando 3,93% em 12 meses, segundo a FGV. A principal queda veio do grupo Habitação, enquanto Vestuário e Comunicação registraram avanço.

Em relação ao comércio exterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou a adoção do visto eletrônico para negócios e consultoria e defendeu a ampliação do comércio via acordo Mercosul-Índia até o fim do ano. Ele destacou que o intercâmbio entre os países pode atingir US$ 15 bilhões em 2025, com avanço em investimentos, energia, defesa e tecnologia. Por descumprimento de acordos técnicos, o INSS suspendeu temporariamente novos empréstimos consignados do Banco Inter, Paraná Banco, Facta Financeira e Cobuccio SCD. Na semana passada, o Banco Master já havia sido proibido de operar consignados.