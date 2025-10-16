Corte de 25 pontos-base parece correto, mas é preciso ter cautela, defende diretor do Fed
O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller, em entrevista à Bloomberg na manhã desta quinta-feira, 16, defendeu um corte de juros na próxima reunião do BC dos Estados Unidos como a "coisa certa a fazer" para apoiar o mercado de trabalho dos EUA. "Mas não queremos cometer um erro com a política monetária, por isso devemos ter cautela", disse ele. "Podemos cortar em 25 pontos-base e ver o que acontece."
Waller afirmou que dados de múltiplas fontes sinalizam um enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA. "Meu mandato é sobre emprego máximo e inflação estável, não sobre mercados financeiros. Acredito que a inflação ficará bem, mas o mercado de trabalho não está bom", disse, ao ser questionado. A estimativa do dirigente para a inflação é de avanço de 2,5% neste ano, excluindo as tarifas.
Para ele, se este cenário não for resolvido, o crescimento econômico dos EUA também pode enfraquecer até o final do ano. "Não podemos ter uma economia forte e resiliente com crescimento nulo do emprego", afirmou.
Waller comentou ainda que a inteligência artificial (IA) está provocando mudanças no mercado de trabalho e no comportamento da inflação, gerando um novo desafio para o Fed. "Não sabemos se é algo estrutural ou cíclico", apontou.
O dirigente negou estar preocupado com uma possível pressão inflacionária provocada pela IA, embora veja riscos de salto no setor de energia, mas demonstrou preocupação com a possível substituição de empregos.
"Empresas já estão cautelosas sobre manter contratação com incertezas tarifárias e IA", frisou Waller.