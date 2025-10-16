Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de Nova York fecham em queda, com liquidação de bancos por preocupações sobre crédito

Bolsas de Nova York fecham em queda, com liquidação de bancos por preocupações sobre crédito

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quinta-feira em queda, com liquidação de bancos após Western Alliance e Zions Bancorp denunciarem supostas fraudes em mutuários que elevaram preocupações sobre o crédito.

O índice Dow Jones teve queda de 0,65%, aos 45.952,24 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 0,62%, aos 6.629,07 pontos e o Nasdaq caiu 0,47%, aos 22.562,54 pontos. O índice VIX, espécie de termômetro do medo em Wall Street, saltava 22,63%, a 25,31 pontos, tendo atingindo maior nível desde maio.

Com falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) alimentando as expectativas do mercado por novos cortes na taxa de juros ainda este ano e bom momento do setor de tecnologia, os principais índices de Wall Street iniciaram o dia em alta.

Durante a tarde, as bolsas inverteram sinal e voltaram a cair, após o banco regional Western Alliance divulgar que está processando um dos mutuários por fraude, enquanto o Zions Bancorp registrou baixa contábil para cobrir empréstimos ligados a devedores investigados.

Em resposta, Western Alliance despencou 10,81% e Zions Bancorp perdeu 13,14%. O índice KBW de bancos regionais desabou 6,31%. A deterioração acabou contaminando os maiores bancos, entre eles JPMorgan (-2,34%), Citi (-3,53%), Goldman Sachs (-1,28%) e Morgan Stanley (-1,62%).

O mercado ficou "muito nervoso" com as notícias, afirmou a Argent Capital Management à CNBC.

A ligação entre Trump e Putin - antes do encontro do norte-americano com o líder ucraniano Zelenksy - assim como as tensões comerciais entre os norte-americanos e os chineses, contribuíram para azedar o sentimento do mercado. O mercado aguarda o encontro entre Xi Jinping e Trump, previsto para acontecer no fim do mês na Coreia do Sul.

Enquanto isso, ações da Salesforce dispararam 3,98%, após a empresa atualizar as projeções financeiras. A Oracle subiu 3,09% nesta quinta-feira, após a empresa confirmar um acordo de computação em nuvem com a empresa de mídia social Meta.

A Kenvue perdeu 13,22% após ser alvo de uma ação legal no Reino Unido, que alega que um talco vendido pela empresa estava contaminado com amianto. A United Airlines recuou 5,63%, após a divulgação de resultados do terceiro trimestre.

*Com informações de Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar