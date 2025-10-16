Bolsas de Nova York fecham em queda, com liquidação de bancos por preocupações sobre crédito

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quinta-feira em queda, com liquidação de bancos após Western Alliance e Zions Bancorp denunciarem supostas fraudes em mutuários que elevaram preocupações sobre o crédito. O índice Dow Jones teve queda de 0,65%, aos 45.952,24 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 0,62%, aos 6.629,07 pontos e o Nasdaq caiu 0,47%, aos 22.562,54 pontos. O índice VIX, espécie de termômetro do medo em Wall Street, saltava 22,63%, a 25,31 pontos, tendo atingindo maior nível desde maio.

Com falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) alimentando as expectativas do mercado por novos cortes na taxa de juros ainda este ano e bom momento do setor de tecnologia, os principais índices de Wall Street iniciaram o dia em alta. Durante a tarde, as bolsas inverteram sinal e voltaram a cair, após o banco regional Western Alliance divulgar que está processando um dos mutuários por fraude, enquanto o Zions Bancorp registrou baixa contábil para cobrir empréstimos ligados a devedores investigados. Em resposta, Western Alliance despencou 10,81% e Zions Bancorp perdeu 13,14%. O índice KBW de bancos regionais desabou 6,31%. A deterioração acabou contaminando os maiores bancos, entre eles JPMorgan (-2,34%), Citi (-3,53%), Goldman Sachs (-1,28%) e Morgan Stanley (-1,62%). O mercado ficou "muito nervoso" com as notícias, afirmou a Argent Capital Management à CNBC.

A ligação entre Trump e Putin - antes do encontro do norte-americano com o líder ucraniano Zelenksy - assim como as tensões comerciais entre os norte-americanos e os chineses, contribuíram para azedar o sentimento do mercado. O mercado aguarda o encontro entre Xi Jinping e Trump, previsto para acontecer no fim do mês na Coreia do Sul. Enquanto isso, ações da Salesforce dispararam 3,98%, após a empresa atualizar as projeções financeiras. A Oracle subiu 3,09% nesta quinta-feira, após a empresa confirmar um acordo de computação em nuvem com a empresa de mídia social Meta. A Kenvue perdeu 13,22% após ser alvo de uma ação legal no Reino Unido, que alega que um talco vendido pela empresa estava contaminado com amianto. A United Airlines recuou 5,63%, após a divulgação de resultados do terceiro trimestre.