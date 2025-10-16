Bolsas da Ásia fecham mistas, com recorde em Seul e cautela em outras parte por tensão comercial

São Paulo, 16/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com recorde na Coreia do Sul e outros mercados demonstrando cautela em meio à prolongada tensão comercial entre EUA e China.

Liderando ganhos na região, o índice Kospi saltou 2,49% em Seul, à nova máxima histórica de 3.748,37 pontos, um dia após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, dizer que os EUA "estão para finalizar" um acordo comercial com a Coreia do Sul.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 1,27% em Tóquio, a 48.277,74 pontos, e o Taiex subiu 1,36% em Taiwan, a 27.647,87 pontos. A TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, avançou 1,37% e atingiu patamar inédito de fechamento. Após o encerramento do pregão, a empresa taiwanesa divulgou novo lucro trimestral recorde, impulsionado pela demanda por chips dedicados á inteligência artificial.

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeira alta de 0,10%, a 3.916,23 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,57%, a 2.463,95 pontos, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, voltar a defender a aplicação de tarifas mais altas a produtos chineses. Na semana passada, Trump ameaçou impor tarifas de 100% a importações da China.

Em Hong Kong, o tom foi levemente negativo hoje: o Hang Seng recuou 0,08%, a 25.888,51 pontos, pressionado por ações de tecnologia.