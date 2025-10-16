BoJ: Tamura diz que banco deve voltar a subir juros para conter inflação

O membro do Conselho do Banco do Japão (BoJ) Naoki Tamura disse que a instituição já avalia novas altas de juros para evitar que a inflação saia do controle e exija um aperto mais brusco depois, o que poderia causar "danos significativos" à economia japonesa.

Em discurso a empresários em Okinawa nesta quinta-feira, 16, Tamura disse que os juros deveriam começar a subir em direção ao nível neutro, que estima ser em torno de 1%.