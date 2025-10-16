Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência de Armas Nucleares dos EUA terá que iniciar licenças temporárias se shutdown continuar

Agência Estado
Os EUA serão forçados a licenciar temporariamente trabalhadores na agência federal responsável por manter e projetar o arsenal de armas nucleares do país já na sexta-feira, se a paralisação do governo continuar, afirmou o secretário de Energia americano, Chris Wright.

"Amanhã ou na segunda-feira não seremos capazes de pagar esses trabalhadores", disse Wright em uma entrevista à Bloomberg TV hoje. "Se isso continuar por muito tempo, eles podem conseguir outros empregos. Eles vão parar seus esforços para modernizar nossas armas nucleares, para garantir a soberania do nosso país, algo com o qual não devemos brincar", acrescentou.

