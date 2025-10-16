Agência de Armas Nucleares dos EUA terá que iniciar licenças temporárias se shutdown continuar

Os EUA serão forçados a licenciar temporariamente trabalhadores na agência federal responsável por manter e projetar o arsenal de armas nucleares do país já na sexta-feira, se a paralisação do governo continuar, afirmou o secretário de Energia americano, Chris Wright.

"Amanhã ou na segunda-feira não seremos capazes de pagar esses trabalhadores", disse Wright em uma entrevista à Bloomberg TV hoje. "Se isso continuar por muito tempo, eles podem conseguir outros empregos. Eles vão parar seus esforços para modernizar nossas armas nucleares, para garantir a soberania do nosso país, algo com o qual não devemos brincar", acrescentou.