Abra exerce 50 opções de aeronaves Airbus A320neo, que se somam às 88 antes contratadas

O Grupo Abra, controlador da Gol, exerceu opção de compra de 50 opções aeronaves Airbus A320neo. Os aviões se somam aos 88 previamente contratados, totalizando 138 unidades a serem entregues até 2032.

O grupo receberá sua primeira aeronave A320neo com cabine Airspace no final de 2025, que será incorporada à frota da Avianca, companhia aérea colombiana. O modelo oferece uma redução no consumo de combustível e nas emissões.

A nova encomenda garante as necessidades de renovação e crescimento da frota narrowbody (corredor único) atual, segundo o CEO do Grupo Abra, Adrian Neuhauser. "Ao mesmo tempo, reforçamos nossa estratégia de expansão internacional para conectar a América Latina entre si e com o mundo, por meio de uma frota mais eficiente", complementa.

De olho nessa agenda, a Abra também assinou acordos para até sete A330neo, que poderão ser incorporados às companhias aéreas do grupo conforme as necessidades e oportunidades operacionais e financeiras, segundo nota divulgada.

O A330neo reduz em 14% o consumo de combustível por assento em comparação com o

A330ceo. Além disso, a nova geração de motores e seu design resultam em uma aeronave mais silenciosa, com até 60% menos ruído em aeroportos.

Tanto o contrato de leasing dos A330neo quanto a confirmação das 50 opções de A320neo se somam ao pedido anunciado em 2024 por Abra e Airbus de cinco A350-900, que serão integrados à frota do Grupo nos próximos anos.

