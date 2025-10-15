TCU recomenda que Eletronuclear estabeleça plano para mitigar exposição de resultados ao câmbio

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou nesta quinta-feira, 15, que a Eletronuclear, no prazo de 120 dias, estabeleça uma política específica para monitorar e mitigar a exposição da estatal às variáveis de câmbio que impactam os ativos e passivos da empresa. A Corte de Contas diz que a medida é necessária para reduzir os efeitos de "flutuações indesejáveis".

A companhia apresenta exposição em ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, que causam volatilidade nos seus resultados, bem como em seu fluxo de caixa.