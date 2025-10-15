Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCU recomenda que Eletronuclear estabeleça plano para mitigar exposição de resultados ao câmbio

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou nesta quinta-feira, 15, que a Eletronuclear, no prazo de 120 dias, estabeleça uma política específica para monitorar e mitigar a exposição da estatal às variáveis de câmbio que impactam os ativos e passivos da empresa. A Corte de Contas diz que a medida é necessária para reduzir os efeitos de "flutuações indesejáveis".

A companhia apresenta exposição em ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, que causam volatilidade nos seus resultados, bem como em seu fluxo de caixa.

O TCU também autorizou a autuação de processo de monitoramento, para avaliar as medidas adotadas após a recomendação.

A Eletrobras assinou nesta quarta-feira um contrato com a J&F para a venda sua participação integral na Eletronuclear por R$ 535 milhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia diz que a compradora assumirá as garantias prestadas pela Eletrobras em favor da Eletronuclear, adotando as providências necessárias junto aos respectivos credores e parceiros.

