Processo sobre resultados fiscais no 3º bimestre de 2025 volta à pauta e será votado hoje

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentará nesta quarta-feira, 15, o processo que trata do acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025. O item havia sido retirado da pauta no fim do mês. A relatoria é do ministro Benjamin Zymler. Ele também esteve na relatoria do processo de acompanhamento fiscal do 2º bimestre, com a fixação de um entendimento da Corte de Contas: a adoção do piso do intervalo de tolerância para o resultado primário, em substituição ao centro da meta, é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro destaque na pauta é o processo de acompanhamento para avaliar a estruturação da Agência Nacional de Mineração como agência responsável pela regulação e fiscalização do setor minerário brasileiro. Veja os itens previstos na pauta da sessão desta quarta: - Acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3º bimestre de 2025; - Processo de desestatização em que se acompanha licitação para outorga de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC);

- Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis danos patrimoniais decorrentes de perdas de valores investidos no Projeto Sondas. Unidade jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A.; - Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, em transferências efetuadas para a realização de obras de reconstrução no Estado do Rio Grande do Sul em decorrência de eventos climáticos extremos; - Auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar a eficiência e a efetividade da fiscalização exercida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os contratos de concessão de transporte ferroviário;