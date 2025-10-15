Ouro fecha em alta de 1% e supera US$ 4.200 pela primeira vez na história

O ouro fechou a quarta-feira, 15, em alta pela quarta sessão consecutiva, superando o nível de US$ 4.200 a onça-troy pela primeira vez na história. O metal precioso continua atraindo investidores que procuram segurança, tendo em vista o desenrolar das tensões comerciais entre EUA e China e a sinalização de novos cortes de juros por dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 0,91%, a US$ 4.201,60 por onça-troy, nível inédito de fechamento após atingir o valor de US$ 4.235,80 durante a sessão.