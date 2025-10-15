Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nubank fica em 4º lugar em lista da Fortune de empresas que mais crescem no mundo

A Nu Holdings, que controla o Nubank, entrou no ranking da revista americana Fortune das empresas que mais crescem no mundo. O banco digital ficou em quatro lugar na lista das cem companhias de maior crescimento, referente ao ano de 2025. A Nvidia ficou na primeira posição.

No segundo lugar do ranking ficou a empresa de cruzeiros Royal Caribbean; e, na terceira posição, a Supermicro, fornecedora de infraestrutura para data centers.

O ranking leva em conta empresas de capital aberto com o maior crescimento anual em um período de três anos. A metodologia leva em conta a taxa de crescimento da receita, a expansão do lucro por ação e o retorno total.

"Este reconhecimento é a prova mais clara de que nosso modelo operacional digital e de baixo custo funciona", comenta em nota a cofundadora e Chief Growth Officer do Nubank, Cristina Junqueira, cofundadora.

"Ele prova que, ao usar a tecnologia para manter uma estrutura enxuta, podemos repassar a economia diretamente para nossos clientes, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento orgânico."

Para Junqueira, a estratégia do Nubank "não está apenas mudando a vida financeira de mais de 122 milhões de pessoas, mas também é um modelo de crescimento vencedor em escala global."

O Nubank fechou o segundo trimestre com quase 123 milhões de clientes nos três países onde opera - Brasil, México e Colômbia. Recentemente, o banco digital pediu licença aos reguladores americanos para operar nos Estados Unidos. O fundador do banco, David Vélez, também já declarou a atenção de ir a outros mercados da América Latina e mencionou a Argentina.

