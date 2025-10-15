Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novos empréstimos aumentam em setembro, mas ficam abaixo do esperado na China

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Os novos empréstimos de bancos da China aumentaram em setembro, mas ficaram abaixo do esperado, sinalizando que a demanda por crédito na segunda maior economia do mundo permanece fraca. Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 1,29 trilhão de yuans (cerca de US$ 181 bilhões) no mês passado, ante 590 bilhões de yuans em agosto.

O resultado de setembro, porém, ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 1,5 trilhão de yuans em novos empréstimos. O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, se expandiu para 3,53 trilhões de yuans em setembro, ante 2,57 trilhões de yuans em agosto.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 8,4% em setembro, menor do que o avanço de 8,8% de agosto e um pouco abaixo da projeção do mercado, de alta de 8,5%. (Fonte: Dow Jones Newswires)

