Novos empréstimos aumentam em setembro, mas ficam abaixo do esperado na China

Os novos empréstimos de bancos da China aumentaram em setembro, mas ficaram abaixo do esperado, sinalizando que a demanda por crédito na segunda maior economia do mundo permanece fraca. Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 1,29 trilhão de yuans (cerca de US$ 181 bilhões) no mês passado, ante 590 bilhões de yuans em agosto.

O resultado de setembro, porém, ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 1,5 trilhão de yuans em novos empréstimos. O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, se expandiu para 3,53 trilhões de yuans em setembro, ante 2,57 trilhões de yuans em agosto.