Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State sobe a 10,7 em outubro

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, saltou para 10,7 em outubro, ante -8,7 em setembro, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York nesta quarta-feira, 15.

O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador a zero neste mês.

EUA

