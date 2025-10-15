No último Copom, houve conclusão que Selic de 15% deve promover convergência, diz diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quarta-feira, 15, que, na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) concluiu que a Selic em 15% deve promover a convergência da inflação. Frisou, no entanto, que se ocorrer algo excepcional, a autoridade monetária não exitará em corrigir os juros, para mais ou para menos. "Acreditamos que isso vai levar tempo, daí o 'bastante prolongado'", disse.

Nilton afirmou, na sequência, que o BC não quer causar volatilidade no mercado e, por isso, planeja a comunicação para cada passo que dá. Nesse contexto, afirmou ser preciso controlar a ansiedade sobre o que esse período "bastante prolongado" significa. "Não é apenas porque não queremos fornecer a informação. É apenas porque o nível de significância dos dados que estamos recebendo não é suficiente para produzirmos qualquer indicação disso."