Neoenergia: energia injetada aumentou 2,3% no 3TRI25 sobre 3TRI24, para 21.283 gigawatts-hora

O montante de energia injetada nas áreas sob concessão da Neoenergia aumentou 2,3% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 21.283 gigawatts-hora (GWh).

Na Coelba, o montante total de energia injetada cresceu 3,5%, enquanto na Elektro houve um decréscimo de 0,3%. A Neoenergia Pernambuco viu um aumento de 2,5% na energia injetada. A Cosern teve um crescimento de 5,7% e, na Neoenergia Brasília, houve uma elevação de 2,1% no período.