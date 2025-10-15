MPor/Costa Filho: Adequação para uso do FMM em ferrovias deve se dar até 15 de novembro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que espera definir, até o dia 15 de novembro, as adequações para permitir o uso do Fundo da Marinha Mercante (FMM) em projetos ferroviários nas áreas de influência dos portos, as chamadas poligonais.

"Temos quase R$ 30 bilhões do Fundo da Marinha Mercante em caixa. Há grande importância de o trilho chegar no porto. Tenho convicção de que temos bons projetos. Com linhas de crédito, podemos estimular mais operações nos portos", disse Costa Filho.