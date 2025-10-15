Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado de trabalho permaneceu amplamente estável nos EUA, mas preços subiram, diz Livro Bege

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 15, mostrou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos permaneceu amplamente estável nas últimas semanas, com a demanda por mão de obra moderada em todos os distritos e setores.

Os salários cresceram em todos os distritos reportados, em um ritmo modesto a moderado, acrescentou o documento.

Os contatos de diversos distritos também citaram demanda mais fraca, incerteza econômica elevada e, em alguns casos, aumento do investimento em tecnologias de inteligência artificial.

Inflação

Sobre a inflação, os preços subiram ainda mais durante o período relatado, de acordo com o documento.

Além disso, aumentos nos custos induzidos por tarifas foram relatados em diversos distritos, mas o repasse aos preços finais variou, ressalta o Livro Bege.

Atividade

O Livro Bege afirma ainda que a atividade econômica norte-americana "mudou pouco" desde o relatório referente a agosto, com três distritos relatando crescimento leve a modesto na atividade, cinco relatando nenhuma mudança e quatro notando uma ligeira desaceleração. No entanto, o texto menciona que muitos distritos continuam esperando que a elevada incerteza pressione a atividade.

"As perspectivas para o crescimento econômico futuro variaram de acordo com o distrito e o setor. O sentimento do mercado melhorou em alguns distritos, com alguns contatos prevendo um aumento na demanda nos próximos 6 a 12 meses", avalia. "Um relatório distrital destacou o risco de queda para o crescimento decorrente de uma paralisação prolongada do governo", acrescenta.

O Livro Bege cita que a atividade manufatureira variou por distrito, e a maioria dos relatos observou "condições desafiadoras" devido a tarifas mais altas e à demanda geral em declínio. A atividade na agricultura, energia e transporte foi geralmente baixa entre os distritos que relataram.

Segundo o documento, os gastos gerais do consumidor, particularmente em bens de varejo, caíram nas últimas semanas, mas as vendas de automóveis têm recebido o impulso da forte demanda de veículos elétricos. Ainda, a demanda por serviços de lazer e hospitalidade por viajantes internacionais caiu ainda mais durante o período do relatório, enquanto a demanda por consumidores domésticos permaneceu praticamente inalterada.

Ainda, segundo o Fed, alguns relatórios observaram uma melhora nos empréstimos comerciais nas últimas semanas por conta das taxas de juros mais baixas, enquanto outros continuaram a destacar a atividade moderada.

